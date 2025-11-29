7.7 C
Roma
sabato – 29 Novembre 2025
Attualità

Parma sfida Udinese in Serie A

Da stranotizie
Parma sfida Udinese in Serie A

La partita Parma-Udinese si gioca alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma, ed è valida per la 13ª giornata di Serie A. Questo match è cruciale per i ducali, che cercano di confermare i risultati positivi dopo la vittoria contro il Verona e di conquistare punti salvezza in casa, contro un Udinese che attualmente occupa il 10° posto in classifica dopo la sconfitta con il Bologna.

La probabile formazione del Parma sarà schierata con il 3-5-2: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Troilo resta al centro della difesa a causa dell’assenza di Ndiaye, mentre Lovik è favorito a sinistra su Valeri e il tandem offensivo è confermato con Cutrone e Pellegrino.

Per quanto riguarda l’Udinese, la probabile formazione sarà schierata con il 3-5-2: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Senza Kamara e Kristensen, Zemura e Zanoli agiscono sulle fasce, con Zaniolo a supporto di Davis e Piotrowski possibile titolare a centrocampo.

Articolo precedente
Barota: il nuovo video di Sidhu Moose Wala
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.