Parma sfida Udinese in Serie A

La partita Parma-Udinese si gioca alle ore 15:00 allo stadio Ennio Tardini di Parma, ed è valida per la 13ª giornata di Serie A. Questo match è cruciale per i ducali, che cercano di confermare i risultati positivi dopo la vittoria contro il Verona e di conquistare punti salvezza in casa, contro un Udinese che attualmente occupa il 10° posto in classifica dopo la sconfitta con il Bologna.

La probabile formazione del Parma sarà schierata con il 3-5-2: Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabé, Keita, Sorensen, Lovik; Cutrone, Pellegrino. Troilo resta al centro della difesa a causa dell’assenza di Ndiaye, mentre Lovik è favorito a sinistra su Valeri e il tandem offensivo è confermato con Cutrone e Pellegrino.

Per quanto riguarda l’Udinese, la probabile formazione sarà schierata con il 3-5-2: Okoye; Bertola, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Zemura; Zaniolo, Davis. Senza Kamara e Kristensen, Zemura e Zanoli agiscono sulle fasce, con Zaniolo a supporto di Davis e Piotrowski possibile titolare a centrocampo.