Parma pronto a nuove strategie nel ritiro estivo

Il Parma continua la sua preparazione per la nuova stagione con allenamenti intensivi nella località di Neustift im Stubaital. Questa mattina, la squadra ha portato a termine una sessione di lavoro che è iniziata alle 11 e si è conclusa poco dopo mezzogiorno.

Tuttavia, il secondo allenamento previsto per oggi alle 17.30 non sarà aperto a pubblico e stampa. Questa scelta è stata attuata dall’allenatore Carlos Cuesta, che desidera testare nuove strategie tattiche per il Parma in vista dell’imminente incontro con il Werder Brema, previsto fra due giorni. Mantenere un profilo basso in questa fase della preparazione sembra essere una priorità per la squadra emiliana.