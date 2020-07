PARMA – Dopo sette giornate, si spezza il ‘sortilegio’ per il Parma che torna a una vittoria che mancava dal 23 giugno scorso (4-1 a Marassi col Genoa). Gli emiliani stendono il Napoli per 2-1 con una gara fatta di sacrificio. Decidono l’incontro tre calci di rigore: comincia Caprari nel primo tempo per il vantaggio dei gialloblù; nella ripresa il pari di Insigne e, nel finale, Kulusevski regala la salvezza matematica ai suoi. Per gli azzurri un passo indietro dopo il successo sull’Udinese.

<< La cronaca della partita >>

La sblocca Caprari su rigore

Sfida tra due 4-3-3 ma con interpreti relativamente nuovi perché D’Aversa in avanti piazza Siligardi, Caprari e Karamoh, mentre Gattuso propone Politano, Lozano e Insigne. Al Tardini ne viene fuori un primo tempo piuttosto noioso, giocato a ritmi bassi, complice anche il gran caldo: ricordiamoci sempre che siamo al 22 luglio. Prima del meritato cooling break, l’unica chance è azzurra quando Insigne manda una palla a centro area per Politano che devia in porta, ma Sepe salva. Dopo la mezz’ora qualcosa si smuove e Fabian Ruiz ci prova col suo sinistro a giro, ma calcia alto. La combina grossa invece la difesa del Napoli con un retropassaggio che lancia Karamoh che salta anche Meret, ma poi appoggia a Siligardi: tiro e salvataggio davanti alla porta vuota di Di Lorenzo. Forcing finale campano ma l’unico pericolo per il Parma è un tiro di Di Lorenzo che Sepe controlla. Nel recupero invece arriva la svolta che non ti aspetti perché una splendida iniziativa a destra di Siligardi apre la difesa, assist in area a Grassi e contatto con Mario Rui. Giua non ha dubbi, è rigore; sul dischetto ci va Caprari che spiazza Meret.





Pareggia Insigne

Comincia il secondo tempo e il Napoli attacca alla ricerca del pareggio. Al minuto 52 Fabian Ruiz calcia col sinistro, e Grassi commette fallo di mano per respingere il tiro. L’arbitro Giua assegna calcio di punizione dal limite, ma poi viene richiamato al Var e giudica l’intervento irregolare in area. Rigore quindi: batte Insigne che non sbaglia. Il Napoli adesso la vuole vincere e, progressivamente, guadagna metri mettendo anche sotto assedio la metà campo emiliana. Ma il Parma è un bunker difensivo, tutto chiuso dietro, che non lascia spazi agli avversari.

Kulusevski, rigore che vale la salvezza

Al Napoli non restano quindi che i tiri da fuori: ci provano Fabian Ruiz (palla alta) e soprattutto Di Lorenzo, ma Sepe è bravissimo a respingere. E’ poi il turno di Callejon, ma il suo destro termina sul fondo. Nel finale ci riprova Di Lorenzo dal limite, ma ancora una volta manca la mira. Al minuto 86 l’episodio che decide il match: il neo entrato Kulusevski finalmente ha uno spunto dei suoi, penetra in area dalla destra, quindi cambia direzione quel che basta per scontrarsi con Koulibaly. Giua decide per il penalty e lo stesso ex atalantino e futuro juventino spiazza Meret regalando ai suoi un insperato ma tanto atteso successo.

Parma-Napoli 2-1 (1-0)

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella, Brugman, Siligardi (14′ st Kulusevski), Grassi (17′ st Barillà), Kurtic (30′ st Iacoponi), Karamoh (17′ st Inglese), Caprari (30′ st Gervinho). (24 Colombi, 16 Laurini 5 Regini, 93 Sprocati, 34 Colombi). All.: D’Aversa

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Ruiz (37′ st Zielinski), Demme (40′ st Lobotka), Allan (20′ st Elmas), Politano (20′ st Callejon), Lozano (40 ‘ st Younes), Insigne. (27 Karnezis, 2 Malcuit, 23 Hisaj, 31 Ghoulam, 13 Luperto, 44 Manolas, 14 Mertens). All.: Gattuso

Arbitro: Giua di Olbia

Reti: nel pt 48′ Caprari (rigore); nel st 9′ Insigne (rigore), 42′ Kulusevski (rigore)

Recupero: 2′ e 6′

Angoli: 3-3

Ammoniti: Lozano, Grassi, Brugman e Iacoponi per gioco scorretto.







