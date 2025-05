Parma-Napoli 0-0: Conte in corsa verso lo scudetto

Il Napoli ottiene un pareggio a reti inviolate contro il Parma, ma grazie al 2-2 tra Inter e Lazio si avvicina al sogno scudetto, ora a portata di mano. In testa alla classifica con 79 punti, gli azzurri dovranno vincere domenica prossima contro il Cagliari per assicurarsi il titolo.

Durante la partita, il Napoli ha mostrato difficoltà di gioco, con solo Anguissa in grado di offrire lucidità. Il Parma, motivato dalla possibilità di salvezza, si è concentrato principalmente sulla difesa, anche se ha creato alcune minacce con Bonny. Nonostante gli sforzi, gli azzurri non riescono a concretizzare; Lukaku non domina il duello con Leoni, e il momento migliore è un potente tiro di Anguissa che colpisce il palo. Nella ripresa, il Napoli tenta di aumentare la pressione senza riuscire a trovare spazi. Un tiro di Politano colpisce la traversa, mentre Suzuki evita il gol su un’altra punizione.

La tensione culmina nelle espulsioni dei due allenatori, Chivu e Conte. Un’azione finale rischia di portare a un rigore per il Napoli, ma dopo un controllo al Var il penalty viene annullato per un fallo di Simeone. Il pareggio mantiene il Napoli in una posizione favorevole per il titolo.

Conte, intervistato da Dazn, riconosce la difficoltà della stagione e sottolinea l’importanza dell’ultimo passo da compiere in casa. Spiega che vincere a Napoli ha un significato particolare e ringrazia i suoi giocatori per l’impegno, evidenziando la responsabilità che sente per raggiungere l’obiettivo.

Fonte: www.adnkronos.com