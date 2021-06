È stato dimesso oggi dalla Clinica pneumologica dell’ospedale Maggiore di Parma l’ultimo paziente ricoverato per Covid e, già dalla prossima settimana, annuncia l’Azienda ospedaliera – universitaria. dopo le necessarie procedure di sanificazione dei locali, il reparto tornerà alle sue usuali mansioni di ricovero e cura.

“La cosiddetta terza ondata pandemica, che ha impegnato tanti di noi in ospedale e sul territorio, si sta effettivamente esaurendo – spiega il professor Alfredo Chetta, direttore della Clinica pneumologica di Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. Merito soprattutto della vaccinazione di massa, tutt’ora in corso, e anche della bella stagione che favorisce la vita all’aperto. Non dobbiamo però abbassare la guardia. Il virus non va in vacanza e notizie non troppo rassicuranti ci giungono relativamente alla comparsa di nuove varianti del virus Sars-Cov 2. Il nostro senso di responsabilità fa la differenza, dobbiamo perciò mantenere le buone abitudini: lavarsi spesso le mani, tenere una distanza di sicurezza dall’interlocutore, continuare ad usare la mascherina, secondo le indicazioni delle nostre autorità sanitarie”.

Da metà marzo, in seguito alla terza ondata pandemica, la clinica Pneumologica ha curato un centinaio di pazienti affetti da insufficienza respiratoria acuta secondaria a polmonite da Covid-19.

Si è trattato in gran parte di pazienti provenienti dalla rianimazione o dalla sub-intensiva respiratoria e che necessitavano di un progressivo svezzamento dal ventilatore. Ma sono stati ricoverati anche pazienti provenienti dal Padiglione Barbieri o dal domicilio e che richiedevano per la gravità del quadro clinico un adeguato supporto ventilatorio.

Tutti i pazienti si sono avvalsi di un programma riabilitativo finalizzato al recupero della funzione polmonare.

Rimangono 42 i pazienti affetti da Covid-19 ancora ricoverati nei percorsi dedicati dell’ospedale Maggiore, di cui sette attualmente ricoverati in sub-intensiva respiratoria e due in rianimazione.