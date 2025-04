Parma-Juventus, Serie A, orario, formazioni probabili e dove vederla in tv

La Juventus torna in campo dopo il rinvio della partita per la scomparsa di Papa Francesco. Oggi, mercoledì 23 aprile, i bianconeri affrontano il Parma allo stadio Tardini, nella 33esima giornata di Serie A. La squadra di Tudor mira a confermare il suo obiettivo di qualificazione per la Champions League, cercando di riconquistare il quarto posto dopo il sorpasso del Bologna, che ha battuto l’Inter nell’ultima giornata. Dall’altra parte, il Parma, guidato da Chivu, cerca punti importanti per la salvezza.

La partita tra Parma e Juventus è fissata per oggi alle 18.30. Le probabili formazioni sono così suddivise:

Parma (3-5-2): Suzuki; Leoni, Valenti, Vogliacco; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm, Valeri; Man, Bonny. Allenatore: Chivu.

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Gonzalez, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceicao, Kolo Muani; Vlahovic. Allenatore: Tudor.

La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn e sarà disponibile anche su smart TV e in streaming tramite l’app e la piattaforma di Dazn.