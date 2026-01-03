Parma Juventus pareggio in Primavera 1

La gara tra Parma e Juventus, valida per la diciottesima giornata del campionato Primavera 1, si conclude a reti inviolate. Il Parma inizia l’anno con un pareggio, perdendo terreno nelle zone alte di classifica.

Nella prima frazione, il Parma crea tre occasioni nitide: al 15’ con Mena Martinez che manda sul fondo di poco, al 32’ con Semedo, che si libera di tre avversari ma viene fermato da una grande parata di Huli. Nei minuti finali, Vallana perde palla, Plicco riparte in contropiede cercando la porta con un destro centrale, ma Huli blocca senza difficoltà.

Nella ripresa, Semedo mette paura ai padroni di casa: Plicco imbecca il numero 90 che, dopo il controllo, calcia di destro, ma sulla traiettoria trova il portiere bianconero che manda in angolo. Il Parma ci riprova verso il finale di gara, ma il risultato non cambia.

La formazione di mister Corrent ritornerà in campo per la Tim Cup Primavera contro il Milan, per rivendicare la sconfitta in campionato subita qualche settimana fa.

La formazione della Juventus schierata in campo è stata: Huli; Verde, Van Aarle, Bassino; Leone, Keutgen, Vallana, Grelaud; Merola, Bellino; Durmisi. Mentre il Parma ha schierato: Casentini; Conde, Drobnic, Trabucchi; Mena, Mengoni, Balduzzi, Castaldo; Plicco, Ciardi; Semedo.

L’arbitro della partita è stato il sig. Gauzolino di Torino, coadiuvato dagli assistenti sig. Cufari di Torino e sig. Russo di Nichelino. La partita si è svolta al centro sportivo “Vinovo” di Torino, con 2 corner per la Juventus e 3 per il Parma, e un recupero di 3’ nel primo tempo e 3’ nel secondo.