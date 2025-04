Parma-Juventus oggi in Serie A, orario, probabili formazioni e dove vederla in TV

La Juventus scende in campo oggi, lunedì 21 aprile, per affrontare il Parma nella 33esima giornata di Serie A allo stadio Tardini. La squadra di Tudor mira a mantenere il quarto posto in classifica per assicurarsi un posto in Champions League, mentre il Parma, guidato da Chivu, è in cerca di punti vitali per la salvezza.

La sfida tra Parma e Juventus avrà inizio alle ore 20.45. Le probabili formazioni per il match vedono il Parma schierato con un 3-5-2: Suzuki in porta; Leoni, Valenti e Vogliacco in difesa; Delprato, Keita, Bernabé, Sohm e Valeri a centrocampo; e infine Man e Bonny in attacco. Sull’altra sponda, la Juventus potrebbe scendere in campo con un 3-4-2-1: Di Gregorio tra i pali; Kalulu, Veiga e Kelly in difesa; Gonzalez, Locatelli, Thuram e Cambiaso a centrocampo; con Conceicao e Kolo Muani dietro a Vlahovic in attacco.

Il match Parma-Juventus sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn, con possibilità di fruizione tramite smart tv o in streaming attraverso l’app e la piattaforma di Dazn. Entrambe le squadre hanno obiettivi importanti da perseguire, rendendo la partita particolarmente significativa per il prosieguo della stagione.