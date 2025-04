Parma-Juve 1-0, Serie A, gol di Pellegrino. La classifica

La Juventus di Tudor perde inaspettatamente a Parma, con il risultato di 1-0, in un mercoledì di Serie A. La rete decisiva è stata segnata da Pellegrino, regalando così tre punti fondamentali alla squadra di Chivu che sale a 31 punti, allontanandosi dalla zona retrocessione, distanziando il Venezia di sei punti. Per la Juve, questa sconfitta rappresenta un duro colpo nella lotta per la Champions League, rimanendo quinta in classifica a 59 punti, affiancata dalla Lazio e a -1 dal Bologna, quarto.

Nel primo tempo, dopo un minuto di silenzio in onore di Papa Francesco, la Juventus inizia bene, con Locatelli che sfiora il gol. Il Parma reagisce con alcune sostituzioni forzate per infortuni, ma si fa vedere in attacco con Bonny. Alla fine del primo tempo, dopo un cross di Valeri, Pellegrino segna da qualche metro di distanza, portando avanti i giallobù in un’azione contestata dalla Juve per un presunto fallo di mano. L’arbitro convalida la rete.

Nella ripresa, ci sono ulteriori cambiamenti: Tudor sostituisce Vlahovic con Conceicao. La Juve aumenta la pressione, trovando opportunità grazie a Yildiz, subentrato al 57’. Nonostante i tentativi di Thuram e Conceicao, la squadra bianconera non riesce a concretizzare le occasioni. Gli uomini di Chivu mantengono il vantaggio fino al novantesimo, conquistando una vittoria cruciale per la salvezza. Per Tudor, lodato precedentemente, il cammino verso la Champions si fa ora più difficile.