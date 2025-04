Parma-Inter 2-2, Inzaghi si fa rimontare e frena in testa

L’Inter ottiene un deludente pareggio 2-2 contro il Parma nella 31esima giornata di campionato, subendo una rimonta dopo essere andata in vantaggio di due gol. I nerazzurri, che ora rischiano di vedere il Napoli avvicinarsi, hanno segnato due reti nel primo tempo grazie a Darmian e Thuram. Tuttavia, il Parma ha risposto con determinazione nella ripresa, pareggiando la partita in meno di dieci minuti.

Nel match, l’Inter ha giocato con diverse assenze, schierando Thuram e Lautaro Martinez in attacco e schierando Asllani e Calhanoglu a centrocampo. Il Parma, diretto da Chivu, ha cercato di aggredire fin dall’inizio, ma è stata l’Inter a sbloccare il punteggio con Darmian al 15′ e poi con Thuram che ha trovato la rete al 45′. Nonostante un buon primo tempo, il Parma non è riuscito a capitalizzare e ha chiuso sotto di due gol.

Nella ripresa, il Parma è rientrato in campo con maggiore convinzione. Al 60′, Bernabè ha accorciato le distanze e al 69′ la squadra emiliana ha pareggiato con un tiro che ha subito una doppia deviazione. Negli ultimi minuti, l’Inter ha cercato di riacquisire il controllo della partita, ma il Parma ha avuto l’opportunità di segnare il terzo gol nel recupero. Alla fine, entrambe le squadre hanno dovuto accontentarsi di un pareggio che per il Parma rappresenta un punto significativo in ottica salvezza.