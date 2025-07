Parma in campo: attesa per il test con il Werder Brema

Si avvicina un’importante prova per il Parma, che si prepara ad affrontare il Werder Brema in un atteso test match. La squadra, attualmente in ritiro nella valle dello Stubai, sta attirando l’attenzione delle dirigenza, rappresentata da Alessandro Pettinà, il direttore sportivo.

Nella prima mattinata del quinto giorno di allenamento, Pettinà è stato tra i primi a calcare il campo, già in sintonia con il gruppo. In serata, l’amministratore delegato Federico Cherubini si unirà a lui per assistere alla partita, prevista per domani alle ore 15:00. Rimane in dubbio la partecipazione di Mathieu Lacome, il cui stato di forma è ancora incerto.

Con il mercato estivo che fatica a prendere slancio, questo incontro potrebbe rivelarsi un’importante opportunità, non solo per testare la squadra, ma anche per un confronto tra la dirigenza e lo staff tecnico riguardo alle necessità e alle potenzialità della rosa attuale.