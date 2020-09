Prove ufficiali di calcio aperto al pubblico (massimo mille spettatori) al Tardini, dove il Parma sta affrontando l’Empoli. Mascherina sempre indossata, biglietti venduti on line con posti assegnati e distanziati, controllo della temperatura all’ingresso e niente tornelli per permettere un filtraggio migliore del pubblico. L’esperimento sembra essere pienamente riuscito. In curva nord e nella tribuna Petitot, i settori aperti, pubblico molto disciplinato che incita le squadre ma senza alcun assembramento. Diversi tifosi, per evitare problemi, si sono presentati allo stadio con anche un’ora e mezza di anticipo nonostante il gran caldo.

Tifosi distanziati e con la mascherina, a Parma stadio aperto per l’amichevole

Alla partita però manca il tifo organizzato del Parma. Il gruppo storico ultras Boys Parma 1977 ha deciso di disertare l’amichevole. “Purtroppo l’emergenza costringe a vivere la Curva come una platea di un teatro, non è il nostro modo, non è da Boys – scrivono in un comunicato – Resteremo quindi a malincuore fuori dal Tardini, in attesa che tornino le condizioni sanitarie, per tornare a fare il tifo”.