Parma e Starcks uniti per il futuro digitale dei campioni gialloblù

Il Parma Calcio ha annunciato una nuova e innovativa collaborazione con Starcks, una piattaforma digitale leader in Italia nel mercato dei token sportivi e dei calciatori. A partire dalla stagione 2024/25, Starcks diventerà Official Partner del Parma, creando un connubio tra la tradizione calcistica del club e l’innovazione offerta dalla piattaforma. Questa partnership permetterà ai tifosi di vivere nuove emozioni e di seguire il successo digitale dei talenti gialloblù attraverso il sito https://starcks.io/.

Starcks si distingue nel settore degli asset digitali legati al calcio grazie al suo impegno per la trasparenza e la conformità alle normative vigenti, acquisendo e gestendo diritti digitali in modo responsabile. La collaborazione prevede inoltre la creazione di prodotti che saranno disponibili sulla piattaforma, offrendo esperienze esclusive e coinvolgenti per i tifosi e gli appassionati.

Emanuele Floridi, Co-Founder e Vice Presidente di Starcks, ha sottolineato l’importanza della partnership, affermando che il Parma Calcio è un club con una grande tradizione e una visione innovativa. Con questa alleanza, si stanno aprendo nuove strade nel mondo del calcio, dove i tifosi non saranno più solo spettatori, ma partecipanti attivi nel successo dei loro idoli.

La partnership tra Parma Calcio e Starcks diventerà operativa nelle prossime settimane, con il lancio previsto dei primi token e oggetti digitali esclusivi. Ulteriori dettagli riguardanti questa iniziativa saranno presto resi disponibili sia sulla piattaforma ufficiale di Starcks che attraverso i canali di comunicazione del Parma Calcio, permettendo così ai tifosi di essere sempre aggiornati su questa emozionante evoluzione nel significato di fan engagement e partecipazione nel mondo calcistico.

In sintesi, la collaborazione tra Parma Calcio e Starcks segna un passo significativo verso un nuovo modo di vivere il calcio, unendo tradizione e innovazione per offrire ai tifosi opportunità senza precedenti di interazione e coinvolgimento con il club e i suoi calciatori. La stagione 2024/25 promette di essere un periodo di grande entusiasmo e novità per tutti gli appassionati della squadra gialloblù.