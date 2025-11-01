22.1 C
Parma e Napoli si dividono la posta nella Serie A Women

Parma e Napoli si dividono la posta nella Serie A Women

La partita tra Parma Calcio Women e Napoli si conclude in pareggio, un risultato che soddisfa entrambe le squadre nella quarta giornata della Serie A Women Athora. La gara si è svolta allo stadio “Il Noce” ed è stata caratterizzata da intense azioni da parte di entrambe le formazioni.

Nel primo tempo, il Napoli riesce a prendere il vantaggio al 30’ con un gol di Muth, che finalizza un’azione di squadra con un tiro angolato che supera il portiere Ceasar. Nella seconda frazione, il Parma, guidato da Valenti, aumenta l’intensità e riesce a pareggiare al 62’ grazie a Distefano, che segna con un colpo di testa su un cross preciso. Negli ultimi minuti, il Parma cerca di spingere per ottenere la vittoria, ma il punteggio rimane fermo sull’1-1 fino al fischio finale, un risultato che riflette la buona prestazione delle gialloblu nel secondo tempo.

Il tabellino finale riporta: PARMA – NAPOLI 1-1, con i marcatori Muth al 30’ per il Napoli e Distefano al 62’ per il Parma.

Per quanto riguarda le formazioni, il Parma ha schierato un 3-4-1-2 con Ceasar in porta e Distefano come punta, mentre il Napoli ha risposto con un 4-3-3, con Muth e Giordano in attacco. Durante il match, Bou del Parma è stato ammonito al 90’+4. Gli angoli sono stati in favore del Napoli per 7 a 4.

L’arbitro della partita è stato Michele Pascucci, con assistenti Davide Fenzi e Alberto Callovi.

