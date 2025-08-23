Parma Calcio Women sfida la Juventus nella Serie A Women

Esordio stagionale per il Parma Calcio Women nella Serie A Women’s Cup, con le gialloblu che affrontano la Juventus allo stadio Tardini. Il match inizia alle 20:30 e il primo tempo vede un Parma propositivo, che controlla il gioco. Al 18’ Benedetti crea una buona opportunità, ma il gol arriva al 40’ con Girelli che porta la Juventus in vantaggio, fissando il punteggio sullo 0-1.

Nel secondo tempo, il Parma tenta di reagire. Uffren e Bou hanno due occasioni, con il tiro di quest’ultima che colpisce la traversa. Tuttavia, è la Juventus a consolidare il proprio vantaggio con un gol di Bonansea al 90+2’. Nonostante la sconfitta per 0-2, il Parma lascia il campo con la consapevolezza di poter competere in questa stagione.

Nella partita, i marcatori sono Girelli al 41’ e Bonansea al 90+2’. Il Parma schiera Ceasar in porta, supportato da Real, Ambrosi, Bou, Domínguez, Pondini, Estevez e un attacco composto da Lonati, Benedetti, Cardona e Pinther, con diverse sostituzioni effettuate. La Juventus presenta Peyraud tra i pali e una linea difensiva composta da Lenzini, Salvai e Kullberg, con un attacco che include Girelli e Cambiaghi.

L’arbitro della partita è Bianchi, coadiuvato da Rosania e Veli. Il recupero è stato di 1’ per il primo tempo e 5’ per il secondo.

Giovanni Valenti, allenatore del Parma, esprime rammarico per il risultato, sottolineando la necessità di migliorare. Caterina Ambrosi, invece, commenta l’emozione di giocare davanti al pubblico, evidenziando l’importanza del lavoro di squadra.