Che partenza, il Bologna!

Due a due all’andata come al ritorno: colpo di coda all’andata – del Bologna – a tempo scaduto, con tiro al volo di Dzemaili (volato poi in Cina). Ritorno da… lascia o raddoppia. Ruoli invertiti, Bologna in vantaggio fino al 93′, e poi… raggiunto da due indecisioni difensive, nell’area del portiere, e pareggio Ducale a tempo scaduto. Finali alla Hitchcock tra le due “imbronciate” della A: il Parma dopo un paio di sospetti rigori negati, il Bologna per eccesso di zelo degli arbitri sui suoi ragazzini.Come all’andata il Parma parve beffato, stavolta al Tardini, l’ingenuità del Bologna, che si fa uccellare in due minuti finali, è incredibile. Il colpo di coda stavolta ha il volto di Roberto Inglese, assente dal 19 gennaio, un infortunio alla coscia a Torino, con la Juventus. Uno, Inglese, che quando vede il Bologna… fa sempre gol.

D’Aversa presenta un Parma anomalo: neppure una punta di ruolo. Ma la netta superiorità numerica di centrocampisti non implica un possesso palla superiore. Un po’ come quelli che chiedono un attaccante in più e non capiscono che riempire gli spazi può essere deleterio. I casi sono due: o il tecnico ha scelto una strategia conservativa, per giocarsi più chances nella ripresa, inserendo i suoi gioielli d’attacco, oppure punta a fare maggiore densità e possesso palla del solito.

Mihajlovic invece sceglie Dominguez a fianco di Medel davanti alla difesa, fa riposare Palacio, ripropone Soriano cui un turno di squalifica è stato commutato in ammenda. La prima parte è quasi un monologo del Bologna. Come con la Viola, così anche col Bologna, la partenza del Parma è falsa: al primo assalto avversario, danilo prende bene il tempo per lo stacco, appostandosi sul primo palo, Hernani non a che fare lo spettatore è proibito, torsione del difensore brasiliano e palla nell’angolino opposto. Il gol dà coraggio ai rossoblù e stordisce i padroni di casa. A centrocampo, Soriano e Medel giganteggiano su Scozzarella e Hernani. davanti mancano i riferimenti, Sprocati ci prova ma non ha l’impatto di un Cornelius che è in borghese. In panchina col Parma c’è Inglese ed è un’ottima notizia per il nostro pallone. Non c’è reazione per il Parma, il Bologna continua nel suo monologo e Soriano trova il modo di cancellare gli errori di san Siro dal limite con un diagonale basso su cui Sepe non può arrivare: 2 a 0.

Skorupski non deve mai sporcare i guantoni, l’unica brutta notizia per gli ospiti al riposo è l’infortunio, doloroso, di cui rimane vittima Bani. Fa tutto da solo, contrattura o strappo al polpaccio, per il centrale la stagione 2019/2020 finisce qui. Mihajlovic inserisce Mbaye e opta per una difesa a tre, con Tomyatsu, ancora una partita positiva, dirottato a sinistra. Prima del riposo ancora Bologna più vicino al tris di quanto faccia il Parma per rientrare in partita.

Reazione, ma Medel e Dominguez sono invalicabili

Si riprende e D’Aversa schiera i suoi attaccanti. Insieme all’inizio del tempo Karamoh e Kulusevski per Alves e Scozzarella. Ma il Parma continua a sbattere contro un muro, il Bologna sembra davvero a una svolta dopo 24 partite di seguito giocate prendendo gol. Spiccano tra tutti Tomyatsu, Dominguez e Medel, applicati, precisi, fondamentali. Anche Mbaye rientrato per rilevare Bani, mostra attenzione tattica e precisione. Kulusevski trova pan per focaccia dovendo affrontare la fisicità di Dijks.

Il veleno nella coda

Col passare dei minuti la pressione del Parma aumenta, ma il primo tiro in porta dei Crociati arriva solo all’81’ con Grassi, la risposta di Skorupski è puntuale. Poi all’88’ Skorupski azzarda un’uscita nel traffico, perde palla, e il tiro a colpo sicuro che ne segue trova Mbaye sulla linea a evitare il peggio. D’Aversa intanto ha arrischiato Inglese dopo tanti mesi. Nel Bologna, Mihajlovic ha tolto le ali, Sansone e Orsolini per Palacio e Skov Olsen; poi c’è pure spazio per Ruffo Luci, debuttante, per un monumentale Medel. Tutto lascia prevedere che i tre punti finiscano sotto le due torri. Invece capita davvero imponderabile. Kurtic e Inglese la riacciuffano bastano due giri della lancetta dei minuti. Non riusciamo a immaginare cosa Mihajlovic abbia detto ai suoi.

Parma (4-4-2): Sepe, Laurini (38′ st Pezzella), Iacoponi, Alves (1′ st Karamoh), Gagliolo, Darmian, Hernani, Scozzarella (1′ st Kulusevski), Kurtic, Kucka (14′ st Grassi), Sprocati (14′ st Inglese). All.: D’Aversa.

Bologna (4-3-3): Skorupski, Tomiyasu, Danilo, Bani (44′ pt Mbaye), Dijks, Soriano, Medel (7′ st Ruffo Luci), Dominguez (32′ st Svanberg), Orsolini (32′ st Skov Olsen), Barrow, Sansone (32′ st Palacio). All.: Mihajlovic.

Arbitro: Mariani di Roma.

Reti: nel pt 4′ Danilo, 16′ Soriano; nel st, 47′ Kurtic, 50′ Inglese.

NOTE: Angoli: 3-2 per il Parma. Recupero: 4′ e 4′. Ammoniti: Alves, Barrow, per gioco scorretto.