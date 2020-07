Una scorta provvidenziale che si è concretizzata lunedì sera alle 21 circa quando un uomo insieme ai propri cari si stava recando in autovettura proveniente dalla provincia di Parma verso l’ospedale di Pisa per essere sottoposto a un trapianto di cuore.

Tuttavia, una volta in viaggio, la famiglia si è resa conto che per lavori di manutenzione le gallerie del tratto appenninico dell’autostra A15 (AutoCisa) nel tratto autostradale Fornovo – Borgotaro erano chiuse al transito con obbligo di uscita a Fornovo per la direzione sud e Borgotaro per la direzione nord.

Immediatamente l’uomo ha chiamato la polizia di Stato riferendo che nel pomeriggio era stato contattato da personale sanitario dell’ospedale di Pisa per sollecitarlo a raggiungere con urgenza l’ospedale per la disponibilità di un cuore indispensabile al suo trapianto.

L’uomo ha quindi riferito di essere arrivato nei pressi del casello di Fornovo di Taro e di non poter proseguire per l’interruzione del percorso dovuta a lavori di manutenzione alle gallerie del tratto appenninico fra Emilia e Toscana.

Gli agenti della Stradale, preso atto della delicatezza e dell’urgenza della situazione, si sono immediatamente attivati per mezzo delle pattuglie presenti sulla tratta autostradale per accertare l’eventuale presenza, nelle zone di manutenzione, di ostacoli o pericoli tali da impedire alla famiglia di proseguire il proprio viaggio verso l’ospedale.

Accertate le condizioni stradali e la possibilità di transito, è stato predisposto immediatamente un servizio di scorta dalle pattuglie della sottosezione di Berceto e Pontremoli per l’attraversamento della tratta autostradale interrotta.

Contestualmente la sala operativa ha avuto modo di verificare che il restante tratto autostradale fino a Pisa era interessato da traffico intenso e rallentamenti vari, e pertanto le stesse pattuglie hanno proseguito la scorta per ulteriori 60 km circa in modo tale da non far perdere ulteriore tempo a causa del traffico.