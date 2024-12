Parma, attaccante calcia il rigore ma l’arbitro era al Var: il video

Durante la partita Parma-Monza, si è verificato un episodio surreale al 75′. L’arbitro La Penna ha assegnato il secondo rigore della giornata ai padroni di casa per una leggera trattenuta di Birindelli su Camara. Benedyczak, attaccante del Parma, si è preparato a battere il rigore, posizionando il pallone sul dischetto e attendendo il fischio dell’arbitro. Tuttavia, nel frattempo, La Penna era in colloquio con la sala Var per un consulto su un possibile errore.

Dopo alcuni secondi di attesa, l’arbitro è stato richiamato al monitor per visionare il replay. Alla fine, ha deciso di annullare il rigore, ma non prima che Benedyczak, ignaro della situazione, prenda la rincorsa. Con uno splendido tiro sotto l’incrocio, ha realizzato un gol che ha sorpreso il portiere avversario, Turati. Solo dopo aver segnato, l’attaccante polacco ha realizzato il malinteso e, rendendosi conto che il rigore era stato revocato, ha alzato le braccia in segno di incredulità, suscitando le risate dei presenti.

Questo episodio ha messo in evidenza quanto possa essere imprevedibile e surrealista il mondo del calcio, con le dinamiche del VAR che intaccano anche momenti decisivi come un rigore. La situazione ha fatto emergere i contrasti tra l’arbitro, il giocatore e il pubblico, creando un momento di leggerezza in una partita che, per il Parma e i suoi sostenitori, si stava facendo intensa.

Inoltre, la confusione generata ha messo in evidenza la difficoltà degli arbitri nel gestire situazioni complesse dove la tecnologia entra in gioco e le decisioni si devono prendere in tempo reale. Questo episodio è solo uno dei tanti che dimostrano come il VAR e l’arbitraggio possano influenzare il gioco e la percezione della giustizia in una partita di calcio. Nonostante il rifiuto del penalty, l’azione di Benedyczak è stata memorabile, regalando una risata ai tifosi e un aneddoto curioso che rimarrà impresso nella storia della Serie A.