– L’Atalanta torna alla vittoria dopo il pareggio con il Milan e riconquista il secondo posto mettendo così pressione all’Inter. I bergamaschi al Tardini battono 2-1 il Parma che aveva disputato un ottimo primo tempo dominandoli e in vantaggio con un gol dell’ex Kulusevski. Ma nel secondo tempo la Dea si risveglia e Malinovskyi e Muriel ribaltano i ducali portando a quota 78 i nerazzurri con ben 98 reti fatte in campionato.D’Aversa deve fare i conti con alcune assenze pesanti, soprattutto a centrocampo dove schiera Kucka, Kurtic e Barillà, mentre in attacco ci sono Kulusevski, Caprari e Gervinho. Gasperini, ancora privo di Ilicic, preferisce Pasalic a Malinovskyi per supportare Gomez e Zapata. La prima chance è per la testa di Freuler che manda sul fondo dopo un cross di Zapata. Ma questa resterà l’unica scintilla del primo tempo per i bergamaschi che subiscono le iniziative del Parma. Gollini deve immolarsi e salvare su Gagliolo, mentre Kulusevski con un gran sinistro prende il palo. Ci provano poi anche Kucka e Caprari, ma senza fortuna. Gasperini perde Palomino per un infortunio muscolare e fa entrare Hateboer al suo posto spostando Sutalo a destra. Al 43′ il meritato vantaggio degli emiliani: Gervinho avanza e serve Kulusevski che vince un rimpallo con Sutalo e poi insacca con l’esterno sinistro.

La partita in diretta

Malinovskyi e Gomez la ribaltano

Gasperini corre ai ripari dopo un primo tempo incolore e cambia Sutalo con Djimsiti e Pasalic con Malinovsky per una difesa a tre composta da de Roon, l’albanese e Gosens arretrato. L’Atalanta gioca decisamente meglio così, anche se la difesa del Parma chiude ogni spazio e non rischia nulla. Dopo un’ora di gioco dentro anche Muriel al posto di Caldara per una Dea super offensiva. Al 63′ Zapata serve Muriel, ma destro sull’esterno della rete. D’Aversa inserisce Karamoh per Gervinho che non la prende benissimo. Dopo due tentativi di Zapata e Muriel, l’Atalanta pareggia su calcio di punizione al 70′: sinistro di Malinovskyi con la barriera che si apre e non lascia scampo a Sepe. L’inerzia del match è totalmente ribaltata e i bergamaschi adesso la vogliono vincere a tutti i costi. Così al minuto 84 Gomez avanza, fa un tunnel a Kurtic al limite e poi con un collo pieno di sinistro insacca. Nel finale l’Atalanta potrebbe dilagare ma Dermaku mura Muriel, mentre Sepe ferma Zapata. Nel recupero il Parma ha l’unica chance della ripresa con un’azione sul fondo destro del solito Kulusevski, assist al centro per Dermaku ma Hateboer salva davanti alla porta e conserva i tre punti per gli ospiti.

Parma-Atalanta 1-2 (1-0)

Parma (4-3-3): Sepe, Darmian, Dermaku, Alves, Gagliolo (38′ st Pezzella), Kucka, Barillà (38′ st Iacoponi), Kurtic, Kulusevski, Caprari (34′ st Siligardi), Gervinho (22′ st Karamoh). (34 Colombi, 88 Adorante, 5 Regini, 16 Laurini, 29 Kosznovszky, 41 Balogh, 93 Sprocati)All.: D’Aversa

Atalanta (4-3-1-2): Gollini, Sutalo (1′ st Djimsiti), Caldara (16′ st Muriel), Palomino (36′ pt Hateboer), Castagne, De Roon, Freuler, Gosens, Pasalic (1′ st. Malinovskyi), Gomez, Zapata. (57 Sportiello, 22 Bellanova, 90 Colley, 7 Da Riva, 19 Djimsiti, 16 Guth, 5 Tameze). All.: Gasperini

Arbitro: Pairetto di Nichelino

Reti: nel pt 43′ Kulusevski; nel st 26′ Malinovskyi, 39′ Gomez

Angoli: 3-3

Recupero: 4′ e 6′

Ammoniti: Sutalo, Darmian, Kucka per gioco scorretto