Si è spento a 59 anni Flavio “Kampah” Campagna, regista, pittore, designer, illustratore, fotografo e stencil artist di fama internazionale.

Ad annunciare la scomparsa è il fratello Gino.

Campagna era ricoverato nel reparto Covid dell’ospedale Maggiore di Parma.

“Kampah è un concetto, un ideale e come tale non muore ma vive nelle persone che, come noi, l’hanno conosciuto. Vive dentro di noi, con noi, non ci abbandona. Ci ricorda che l’impossiblile è possible, che la vita vale solo se vissuta fino in fondo come ha fatto lui”, scrive il fratello su facebook.

Fra i tanti a ricordare l’artista c’è Morgan: “Flavio Campagna, in arte Kampah, artista visivo modernissimo, grande inventore di tecniche, sperimentatore, fotografo, regista, grafico, designer, non c’è nessun ambito dell’arte dell’immagine e del segno che Kampah non abbia praticato e anticipato, il suo lavoro rimarrà”. “Flavio Kampah – aggiunge il cantante – era la persona più buona e calma del mondo, con lui era tutto sempre molto bello, facile, perché aveva una sicurezza interiore, una persona a cui affidarsi, un vero uomo, un padre, un fratello, mi mancherai tanto, amico mio.

Lo street artist, noto anche come F CK, è stato uno dei pionieri della motion graphics televisiva lavorando da Roma a Londra, Los Angeles e Sidney.

Kampah colora il Grande raccordo anulare di Roma

C’è anche il parmigiano Flavio Campagna, in arte Kampah o F CK, fra gli artisti che hanno preso parte al progetto GraArt, un un progetto di arte urbana sulle pareti del Grande raccordo anulare di Roma. Un modo per colorare e vivacizzare le periferie della Capitale. Il murales di Kampah si staglia su un muro alto 4 metri e lungo 45 a Cinecittà ed è ispirato ai film Peplum degli anni Cinquanta e Sessanta; lungo il perimetro è dipinto Steve Reeves in sette colorazioni diverse come sette sono stati Re di Roma. L’idea iniziale è di Davide Diavù Vecchiato fondatore del Museo di Urban Art di Roma (Muro).

Dopo il diploma all'istituto statale d'Arte Paolo Toschi di Parma si era specializzato in Grafica pubblicitaria.

Negli anni ‘90, a Los Angeles, è diventato uno dei pionieri della motion graphics televisiva, con uno stile che ha influenzato molti designer e registi moderni. Ha lavorato, tra gli altri con Augusto Vignali, Elio Fiorucci, Mario Convertino, e per Cherry Coke, Toyota, Intel, Hyundai, Hbo, Avon, New York Life, Nexxus, Nike, Apple, Adobe, Radius, Espn, Espn2, ABC, E!, Ericsson, Wired, Pac Bell, CNN, Northwest, Blockbuster, Standford Hospital, Avon, Replay, Toto, Ridley Scott, ha diretto la sigla delle Olimpiadi di Sydney 2000. Premiato con un EMMY, vanta un’opera di pubblicità televisiva in esposizione permanente al MOMA di New York. Oltre a esibire le sue opere in Gallerie e luoghi pubblici prestigiosi, i suoi lavori di Street Art sono visibili in giro per il Mondo tra l’Italia, gli Stati Uniti e Cuba.