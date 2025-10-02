Parlare agli animali domestici in Italia: scopri perché è normale

Parlare con i propri animali domestici come se fossero persone è un comportamento comune che ha significati emotivi profondi, come confermato dalla psicologia. Questa pratica, conosciuta come antropomorfismo, permette di esprimere emozioni e riduce l’ansia, creando un forte legame tra l’uomo e l’animale.

Secondo la psicologa Alba López Cabello, comunicare in questo modo proietta bisogni emotivi e sociali su questa relazione. Questa interazione non solo esprime tenerezza ma riflette anche un naturale desiderio di connessione, simile a come si parla ai neonati. L’antropomorfismo ha una funzione adattiva: attribuendo agli animali caratteristiche umane, si facilita la vicinanza affettiva. Persone empatiche e sensibili, in particolare, tendono a sviluppare questi legami, trovando comfort negli animali domestici durante periodi di solitudine.

I benefici di questa comunicazione sono evidenti e includono un miglioramento del benessere, una riduzione dell’ansia e una sensazione di compagnia. Tuttavia, López Cabello avverte che questa modalità di interazione può diventare problematica se l’animale diventa l’unica fonte di attaccamento, ostacolando la capacità di instaurare relazioni umane significative.

Katia Giménez Molins, un’altra psicologa, spiega che parlare agli animali attiva abilità sociali come empatia e comunicazione. Quest’interazione rispetta la natura animale e favorisce un legame più profondo, rafforzando anche la salute mentale generale. Tuttavia, sottolinea l’importanza di non sostituire il contatto con gli esseri umani, poiché ciò potrebbe far perdere di vista bisogni umani fondamentali come l’amicizia e l’intimità.