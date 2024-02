Parlare ad alta voce del mio libro “Il dolore non esiste” richiede una certa acc…

Parlare ad alta voce del mio libro “Il dolore non esiste” richiede una certa accettazione delle crisi di pianto e di risate che porta con sé.

Così come delle domande che all’improvviso scatenano emozioni incontrollabili.

Quando lo scrivevo mi hanno spesso chiesto: “Sei sicura?”, “Sei pronta?“.

Ecco, non sono per niente sicura, non sono per niente pronta, ma ora sono abbastanza convinta che essere pronta o sicura non sia mai stato il vero punto, non sia forse mai il vero punto.

Scriverlo è stato bellissimo, scriverlo è stato durissimo. Benvenuti al match!

Da domani in tutte le librerie (e stasera presentazione in Rizzoli galleria a Milano, dalle 18:30!)

