Parlamento Ue contro Trump su Groenlandia

In Europa si sta sviluppando una situazione in risposta alle mire dell’amministrazione Usa di Donald Trump sulla Groenlandia. Nel Parlamento Ue sta maturando l’idea di rinviare il voto sui due atti legislativi che attueranno l’accordo raggiunto in Scozia tra Unione europea e Stati Uniti sui dazi.

Il voto della commissione Commercio internazionale del Parlamento Ue è previsto per la riunione del 26-27 gennaio, ma i relatori dei due regolamenti proposti discuteranno per decidere se posticipare la data del voto alla luce delle minacce di Trump alla sovranità della Groenlandia. Le pressioni per un rinvio del voto crescono soprattutto tra i gruppi dei Socialisti e democratici, dei Verdi e della Sinistra.

La Conferenza dei presidenti del Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una dichiarazione di pieno sostegno alla Groenlandia e alla Danimarca, condannando “qualsiasi tentativo di minare la sovranità e l’integrità territoriale” di Copenaghen e Nuuk. I capigruppo condannano “inequivocabilmente le dichiarazioni dell’amministrazione Trump” che “costituiscono una palese sfida al diritto internazionale, ai principi della Carta dell’Onu e alla sovranità e integrità territoriale di un alleato Nato”.