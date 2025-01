Parlamento, Renzo Piano ‘Paperone’ da 2,4 milioni di euro: la dichiarazione dell’archistar

Con oltre 2,4 milioni di euro di imponibile, il senatore a vita Renzo Piano si conferma tra i più ricchi del Parlamento italiano, secondo le dichiarazioni dei redditi del 2024. Tuttavia, Piano ha riportato una diminuzione di circa 500 mila euro rispetto all’anno scorso, quando dichiarò 2 milioni e 901 mila euro, di cui 2,5 provenienti dalla Francia e circa 400 mila dall’Italia. Dalla ‘dichiarazione per la pubblicità della situazione patrimoniale’, presentata il 20 dicembre scorso, si evince che nell’anno fiscale 2023 Piano ha guadagnato 2 milioni 039 mila 659 euro in Francia e 365 mila 700 euro in Italia, per un totale di 2 milioni 405 mila 359 euro.

Matteo Renzi, con oltre 2,339 milioni di euro, risulta il leader di partito più ricco. Tuttavia, il primato di ricchezza a Montecitorio e Palazzo Madama spetta a due avvocate di centrodestra: Giulia Bongiorno della Lega, che ha dichiarato 2 milioni 433 mila 862 euro, e Cristina Rossello di Forza Italia, la quale ha percepito poco più di 3 milioni di euro. Rossello ha un passato come avvocata di Silvio Berlusconi e ricopre la carica di coordinatrice del partito a Milano, oltre a far parte del consiglio di amministrazione di Mondadori dal 2012. La situazione patrimoniale dei membri del Parlamento mette in evidenza le differenze di reddito tra i rappresentanti e il predominio delle donne nel gruppo dei più abbienti.