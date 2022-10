Parlamento, nominati gli uffici di presidenza. Attesa per i sottosegretari e le commissioni

Le nuove Camere nate dalle elezioni del 25 settembre iniziano a prendere forma. La settimana scorsa infatti sia Camera che Senato hanno eletto i rispettivi uffici di presidenza.

Alla Camera il nuovo organismo è composto dai vicepresidenti Fabio Rampelli (Fratelli d’Italia), Giorgio Mulè (Forza Italia – Berlusconi Presidente – PPE), Anna Ascani (Partito Democratico – Italia Democratica e Progressista) e Sergio Costa (MoVimento 5 Stelle). A Montecitorio i Questori sono Paolo Trancassini (Fratelli d’Italia), Alessandro Manuel Benvenuto (Lega – Salvini Premier) e Filippo Scerra (MoviMento 5 Stelle).

Al Senato, invece, i vicepresidenti sono i senatori Maurizio Gasparri (Forza Italia) e Gian Marco Centinaio (Lega) e le senatrici Anna Rossomando (Pd) e Maria Domenica Castellone (M5S). I Questori sono i senatori Gaetano Nastri (Fratelli d’Italia), Antonio De Poli (Noi Moderati) e Marco Meloni (Pd).

Dopo l’incarico a Giorgia Meloni e il giuramento dei ministri tra cui quello della Sanità Orazio Schillaci, Rettore di Tor Vergata, ora è il momento della fiducia nei due rami del Parlamento che dovrebbe arrivare tra martedì 25 ottobre e mercoledì 26 ottobre. C’è attesa per il primo discorso ufficiale della neo premier.

Intanto è stata istituita alla Camera la commissione Speciale che dovrà esaminare il decreto Aiuti ter, per poi mandarlo in Aula, intorno al 7 novembre, e quindi licenziarlo per il Senato. La prima seduta è convocata per lunedì 24 alle ore 17 per l’elezione del presidente, dei vicepresidenti e dei segretari. La commissione, che inizierà a esaminare i provvedimenti dopo la fiducia del Parlamento, è composta da 35 deputati designati dai gruppi in proporzione alla loro consistenza numerica.

Meloni dovrà, poi, completare la squadra di governo con la nomina dei viceministri e sottosegretari. Non c’è ancora una data ufficiale per la prima convocazione delle commissioni parlamentari di garanzia, quelle permanenti e, a seguire, le bicamerali ma è presumibile che la settimana sia quella che parte il 7 novembre.