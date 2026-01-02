Parlamento italiano riprende i lavori

Il Parlamento riprende i lavori con decreti da convertire e voti di fiducia già annunciati dal governo, dopo che l’anno precedente si era chiuso con la fiducia “last minute” sulla manovra. I parlamentari affronteranno diversi temi caldi, tra cui il voto di fiducia sul decreto Transizione 5.0 e il decreto ex Ilva, che saranno discussi al Senato il 7 gennaio e poi alla Camera a metà mese.

Il ministro della Difesa Guido Crosetto sarà in aula il 15 gennaio per le comunicazioni sulla proroga degli aiuti a Kiev, mentre il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sarà in aula il 14 gennaio per riferire sul caso Hannoun. Il Senato discuterà anche il disegno di legge di modifica del Codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, che arriva a palazzo Madama dopo l’ok bipartisan della Camera.

La Riforma della Rai sarà anch’essa discussa, nonostante il dossier sia in stallo in commissione e la Vigilanza Rai sia paralizzata per il mancato accordo maggioranza-opposizione per rinnovare i vertici della Tv di Stato. I senatori dovranno anche confrontarsi sul tema del fine vita, anche se i tempi appaiono più sfumati e le certezze sul calendario ancora da definire.

I lavori parlamentari saranno condizionati da scadenze elettorali di vario tipo, come il referendum sulla separazione delle carriere, la cui data non è ancora stata decisa. Ci saranno inoltre elezioni suppletive per coprire due seggi vacanti alla Camera, lasciati liberi dal neo governatore Alberto Stefani e del neo assessore allo Sviluppo Massimo Bitonci.