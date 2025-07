Parlamento Italiano difende Shen Yun da pressioni cinesi

Il Parlamento italiano ha recentemente affrontato la questione della compagnia di danza classica cinese Shen Yun, che si trova ad affrontare pressioni da parte del regime comunista cinese. Questo intervento segue le recenti iniziative simili avvenute negli Stati Uniti.

Un gruppo di senatori di Fratelli d’Italia, tra cui Giulio Terzi e altri esponenti, ha presentato un’interrogazione urgente ai ministri della Cultura e dell’Interno. L’obiettivo è indagare su presunti tentativi di boicottaggio nei confronti di Shen Yun da parte del Consolato Generale cinese a Firenze, il quale avrebbe contattato alcuni direttori di teatri italiani per ostacolare le loro esibizioni.

Shen Yun, fondata negli USA da praticanti della disciplina spirituale Falun Gong, si propone di mostrare la cultura cinese tradizionale pre-comunista e di denunciare le persecuzioni subite dai praticanti del Falun Gong in Cina dal 1999, anno in cui il Partito Comunista ha bandito questa pratica.

Nell’interrogazione, si fa riferimento a tentativi di screditare non solo Shen Yun, ma anche l’Associazione culturale Il Ponte, che supporta le sue attività in Italia. I senatori richiamano inoltre una risoluzione del Parlamento Europeo che chiede alla Cina di fermare la persecuzione dei praticanti del Falun Gong, evidenziando gravi violazioni dei diritti umani come intimidazioni e torture.

I senatori domandano al governo se sia al corrente delle pressioni subite dai direttori dei teatri e se tali interventi possano essere considerati ingerenze nella programmazione culturale italiana, che dovrebbe garantire la libertà di espressione. Se confermati, questi episodi solleverebbero preoccupazioni significative circa la tutela dei diritti umani e della libertà artistica in Italia.