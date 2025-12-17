Parlamento giovani svizzeri estero

Il Parlamento dei giovani svizzeri dell’estero, noto come YPSA, ha rinnovato il proprio comitato per la legislatura 2026-2028. Il numero di candidature ha segnato un nuovo record, ma la partecipazione è in netto calo. L’America centrale e meridionale avrà una forte rappresentanza, con 5 membri su 13 nel comitato.

L’Europa, tradizionalmente ben rappresentata, arriva a pari merito con cinque membri. Seguono l’America del Nord, che conterà due rappresentanti con sede negli Stati Uniti, e l’Asia con un membro in Cina. Nelle precedenti elezioni, l’Africa era entrata nel comitato di YPSA per la prima volta nella storia della giovane organizzazione, ma quest’anno non ha ottenuto voti sufficienti. L’Asia ritrova invece un seggio nel comitato, dopo l’assenza nella scorsa legislatura.

Il comitato di YPSA è composto da un seggio garantito per ciascuno dei continenti: Europa, America del Nord, America del Sud, Asia, Africa e Oceania. Un seggio aggiuntivo spetta a una persona residente in Svizzera. YPSA è un’associazione che si impegna a favore degli interessi dei giovani svizzeri all’estero, mira a sostenere la loro educazione politica e a incoraggiarne la partecipazione ai processi politici e alla vita sociale.

Sono state presentate 22 candidature per 13 seggi e sono stati conteggiati solo 59 voti, mentre erano stati 154 in occasione delle elezioni per la legislatura 2024-2026. Il presidente uscente, Max Groenveld, trova deplorevole che non siano riusciti a mobilitare tanti elettori ed elettrici come la volta scorsa. Il comitato in carica ha deciso di organizzare le elezioni secondo il sistema del voto unico trasferibile, un metodo proporzionale concepito per garantire una rappresentanza equa delle diverse opinioni.

Il nuovo comitato si riunirà per la prima volta nel gennaio 2026 e eleggerà tra i suoi membri le due persone che assumeranno la presidenza e la vicepresidenza. Max Groenveld non si è ricandidato, ritiene di aver fatto progredire l’organizzazione per quanto nelle sue possibilità e crede che YPSA acquisirà maggiore importanza man mano che la comunità delle svizzere e degli svizzeri all’estero cresce.