Parlamento europeo rinvia legge UE sulla deforestazione

Il Parlamento europeo ha rinviato di un anno l’applicazione della legge UE contro la deforestazione e ha introdotto regole più semplici per imprese e operatori. A Strasburgo, il Parlamento ha dato via libera definitivo alla modifica del Regolamento UE sulla deforestazione, che include anche la modifica di obblighi di due diligence, alleggerendo gli obblighi di tracciabilità, soprattutto per micro e piccole imprese.

La legge punta a contrastare la deforestazione legata al consumo nell’Unione europea di materie prime come cacao, caffè, soia, olio di palma e legno. La scelta di rimandare di un anno serve per garantire una transizione graduale, ridurre gli oneri amministrativi e rendere più efficace l’attuazione del sistema informatico di controllo.

Con 405 voti a favore, 242 contrari e 8 astensioni, il Parlamento ha adottato il testo già concordato con gli Stati membri, mantenendo inalterata l’essenza del Regolamento UE sulla deforestazione. Tutte le imprese avranno 12 mesi in più per conformarsi alle nuove norme europee contro la deforestazione. I grandi operatori e commercianti dovranno applicare il Regolamento a partire dal 30 dicembre 2026, mentre i piccoli operatori avranno tempo fino al 30 giugno 2027.

Per ridurre il carico amministrativo, i micro e piccoli operatori primari dovranno presentare una sola dichiarazione semplificata, valida una tantum. La responsabilità della dichiarazione di due diligence ricadrà solo sull’impresa che immette per prima il prodotto sul mercato dell’UE. Entro il 30 aprile 2026, la Commissione europea dovrà presentare una relazione di valutazione sull’impatto del Regolamento.

Secondo l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, tra il 1990 e il 2020 sono stati persi 420 milioni di ettari di foresta a causa della deforestazione. Il consumo dell’UE è responsabile di circa il 10% della deforestazione globale. Su richiesta del Parlamento europeo, i prodotti stampati sono stati esclusi dall’ambito di applicazione del Regolamento sulla deforestazione. Il testo dovrà ora essere adottato formalmente dal Consiglio e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’UE.