Parlamento europeo rinvia accordo Ue-Mercosur

Il Parlamento europeo ha deciso di rinviare l’accordo Ue-Mercosur alla Corte di Giustizia per verificarne la conformità ai Trattati, prendendo tempo sulla ratifica. La Commissione europea ha espresso rammarico per la decisione, sostenendo che gli esportatori hanno bisogno di certezza e prevedibilità. La risoluzione è stata presentata da un gruppo di deputati provenienti dalla Sinistra, dai Verdi e da Renew Europe e ha avuto il sostegno trasversale di eurodeputati di diversi gruppi.

La Commissione europea è fermamente convinta che le tre questioni sollevate nella mozione del Parlamento europeo siano ingiustificate e che siano già state trattate in accordi precedenti. Il dossier sarà discusso al Consiglio europeo straordinario convocato per discutere di Groenlandia e dei rapporti Ue-Stati Uniti. Il Parlamento europeo dovrà attendere il giudizio della Corte prima di poter approvare o respingere l’accordo commerciale.

La parte commerciale dell’intesa cesserà di applicarsi una volta che sarà entrato in vigore l’accordo di partnership che di fatto l’assorbirà, ma che richiede le ratifiche nazionali. La Commissione europea spiega di avere già affrontato ampiamente le questioni sollevate nella mozione del Parlamento europeo e sottolinea che non sono nuove e sono state trattate in accordi precedenti.

Il leader tedesco Friedrich Merz ha definito “deplorevole” la decisione del Parlamento e ha sottolineato che l’Ue deve rimanere un partner commerciale affidabile. La presidente del gruppo S&D Iratxe García Pérez ha spiegato che i socialisti “deplorano” il voto ma lo “rispettano” e attenderanno la decisione della Corte.

La maggioranza di governo e l’opposizione italiane si sono spaccate sulla questione, con la Lega, il M5S e Avs a favore del ricorso, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd contrari. Il Ppe ha chiesto di “attivare subito l’applicazione provvisoria” dell’accordo.