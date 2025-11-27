12.3 C
Parlamento europeo contro Shein

Il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione non vincolante che reagisce allo scandalo avvenuto in Francia sulla vendita di bambole sessuali dall’aspetto infantile e di armi sulla piattaforma Shein. Secondo i deputati, questo scandalo mette in luce le carenze sistemiche nella vigilanza sulle piattaforme e l’insufficienza dei meccanismi di prevenzione.

Il Parlamento considera i recenti eventi in Francia come una grave violazione del diritto dell’UE e una minaccia per la sicurezza dei consumatori, in particolare dei minori, e invita la Commissione europea e gli Stati membri a passare dal dialogo a un’applicazione decisa e tempestiva della legge sui servizi digitali e del Regolamento sulla sicurezza dei prodotti.

I deputati deplorano la lentezza delle indagini della Commissione sulle piattaforme online extra-UE, che durano mesi o persino anni, e sostengono che le operazioni dei marketplace dovrebbero essere sospese temporaneamente nei casi di violazioni ripetute, gravi o sistemiche. Inoltre, si preoccupano dell’alto volume di piccoli pacchi non conformi provenienti da Shein e altre piattaforme extra-UE, situazione resa più grave da un modello di business basato sulla velocità, sulla massimizzazione dei profitti e su consumi eccessivi.

Il Parlamento chiede anche un aumento significativo del sostegno finanziario e operativo alle autorità doganali e di vigilanza del mercato, anche attraverso maggiori risorse nel prossimo bilancio pluriennale, e l’introduzione di un compenso di gestione a livello dell’UE per coprire i costi di vigilanza. I deputati propongono infine di introdurre sanzioni più dissuasive, di accelerare il calendario di attuazione della riforma del Codice doganale e di valutare nuove proposte normative sugli obblighi per i marketplace online.

