Parlamento Europeo boccia accordo UE-Mercosur

Il Parlamento europeo ha approvato la richiesta di rinvio del testo dell’accordo di libero scambio UE-Mercosur alla Corte di Giustizia dell’UE. L’approvazione è avvenuta con 334 voti a favore, 324 contrari e 11 astensioni. Ciò significa che il voto di ratifica dell’accordo da parte del Parlamento europeo rimarrà bloccato fino all’opinione dei giudici di Lussemburgo.

La Commissione ha il potere di forzare la mano e far entrare in vigore l’accordo commerciale comunque, in via temporanea. La Corte di giustizia esaminerà la base giuridica dell’accordo di partenariato UE-Mercosur e dell’accordo commerciale provvisorio. Il Parlamento teme che la suddivisione dell’accordo in due possa essere incompatibile con i trattati e con i principi di attribuzione, di equilibrio istituzionale e di leale cooperazione.

In attesa del parere della Corte, il Parlamento europeo potrà continuare l’esame dei testi ma dovrà attendere i giudici prima di poter approvare o respingere l’accordo. Il gruppo The Left considera questo voto un passo importante nella difesa della democrazia, mentre la delegazione del Movimento 5 Stelle parla di una “clamorosa sconfitta personale” di Ursula von der Leyen. La Lega sottolinea la bocciatura di von der Leyen ad opera della sua stessa maggioranza politica. Brando Benifei, eurodeputato del Partito democratico, ha espresso rammarico per una scelta che impedisce al Parlamento di avviare immediatamente il processo di scrutinio democratico dell’accordo.