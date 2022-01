La prima settimana dell’anno il Parlamento chiude i battenti. Deputati e senatori ricaricano le energie in vista dell’appuntamento più importante di tutto il 2022, l’elezione del prossimo presidente della Repubblica: il presidente della Camera Roberto Fico convocherà i grandi elettori il 4 gennaio, le prime votazioni sono previste alla fine del mese.

Molto incerta la corsa, su cui pesa anche la recrudescenza dei contagi che potrebbe tenere lontani dall’Aula numerosi grandi elettori: in pole c’è l’attuale premier Mario Draghi, che traslocherebbe da Palazzo Chigi al Colle più alto. Potrebbero ricevere consensi bipartisan anche Giuliano Amato, giudice costituzionale e due volte presidente del Consiglio, Marcello Pera, ex presidente del Senato, e Pierferdinando Casini, ex presidente della Camera. In pole anche l’ex premier Silvio Berlusconi, che potrebbe compattare la coalizione di centrodestra. Sullo sfondo anche l’ipotesi della prima donna al Quirinale: si fanno i nomi di Marta Cartabia, ministra della Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato e Rosy Bindi, già ministra della Salute.

In settimana appuntamento cruciale è il Consiglio dei Ministri di mercoledì 5 gennaio: sul tavolo c’è l’estensione del super Green pass ai luoghi di lavoro o addirittura l’introduzione dell’obbligo vaccinale, su cui però pesa il parere negativo della Lega e di parte del MoVimento 5 stelle.

Camera e Senato torneranno a riunirsi a partire da lunedì 10 gennaio: sul tavolo numerosi provvedimenti sulla sanità, a partire dal Decreto Super Green Pass e dal decreto Contenimento Covid, entrambi assegnati alla Commissione Affari costituzionali di Palazzo Madama. Da convertire anche il Decreto Milleproroghe.