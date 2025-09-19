27.1 C
Roma
venerdì – 19 Settembre 2025
Politica

Parlamento bloccato: Schlein chiede risposte su Gaza e Palestina

Da StraNotizie
Parlamento bloccato: Schlein chiede risposte su Gaza e Palestina

I lavori del Parlamento sono stati interrotti dalle opposizioni per chiedere chiarimenti al governo riguardo alla missione della presidente del Consiglio Meloni a New York. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha annunciato l’azione e ha richiesto di ascoltare Meloni sulle posizioni italiane in merito alle sanzioni in Europa e al riconoscimento dello Stato di Palestina. Durante una manifestazione a Bologna, ha aggiunto che continueranno a bloccare i lavori fino a quando la presidente non fornirà risposte adeguate. Schlein ha insistito sulla necessità di imporre sanzioni a Israele e di fermare la cooperazione militare con il paese.

In risposta, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha affermato che le affermazioni di Schlein dimostrano come la sinistra utilizzi la situazione di Gaza per attaccare il governo Meloni. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha criticato la decisione di bloccare il Parlamento, sottolineando che non è rispettoso sfruttare una crisi umanitaria per fini politici.

Il presidente del PD, Stefano Bonaccini, ha ribadito che il governo dovrebbe riconoscere lo Stato di Palestina e sospendere l’invio di armi a Israele. Le opposizioni, tra cui PD, M5S, Avs, Iv, Azione e +Europa, hanno comunicato al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che non riprenderanno i lavori senza comunicazioni chiare da parte del governo. Chiara Braga del PD ha richiesto un dibattito sul tema, mentre Riccardo Ricciardi del M5S e Luana Zanella di Avs hanno esposto l’importanza di avere comunicazioni chiare per poter interloquire con il governo e condividere le posizioni.

Articolo precedente
Juventus affronta Verona in una sfida chiave di Serie A
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.