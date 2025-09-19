Parlamento bloccato: Schlein chiede risposte su Gaza e Palestina

I lavori del Parlamento sono stati interrotti dalle opposizioni per chiedere chiarimenti al governo riguardo alla missione della presidente del Consiglio Meloni a New York. La segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, ha annunciato l’azione e ha richiesto di ascoltare Meloni sulle posizioni italiane in merito alle sanzioni in Europa e al riconoscimento dello Stato di Palestina. Durante una manifestazione a Bologna, ha aggiunto che continueranno a bloccare i lavori fino a quando la presidente non fornirà risposte adeguate. Schlein ha insistito sulla necessità di imporre sanzioni a Israele e di fermare la cooperazione militare con il paese.

In risposta, il capogruppo di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, ha affermato che le affermazioni di Schlein dimostrano come la sinistra utilizzi la situazione di Gaza per attaccare il governo Meloni. Giovanni Donzelli, responsabile organizzazione di FdI, ha criticato la decisione di bloccare il Parlamento, sottolineando che non è rispettoso sfruttare una crisi umanitaria per fini politici.

Il presidente del PD, Stefano Bonaccini, ha ribadito che il governo dovrebbe riconoscere lo Stato di Palestina e sospendere l’invio di armi a Israele. Le opposizioni, tra cui PD, M5S, Avs, Iv, Azione e +Europa, hanno comunicato al presidente della Camera, Lorenzo Fontana, che non riprenderanno i lavori senza comunicazioni chiare da parte del governo. Chiara Braga del PD ha richiesto un dibattito sul tema, mentre Riccardo Ricciardi del M5S e Luana Zanella di Avs hanno esposto l’importanza di avere comunicazioni chiare per poter interloquire con il governo e condividere le posizioni.