Parlamento, attesa per l’elezione dei presidenti di commissione

Nella settimana dal 7 al 13 novembre si svolgerà un nuovo decisivo passaggio parlamentare: mercoledì 9 novembre si svolgeranno le prime riunioni delle commissioni parlamentari con l’elezione del presidente e degli uffici di presidenza. Alla Camera le commissioni dalla prima alla settima sono convocate alle ore 12.30, dall’ottava alla quattordicesima alle ore 14. Al Senato invece i turni saranno alle 10.30 e alle 12. La materia sanità sarà trattata dalla commissione X al Senato denominata “Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale”, mentre alla Camera dalla Commissione XII Affari Sociali.

Tiene banco però il tema dei differenti regolamenti parlamentari tra Camera e Senato. Dopo la riduzione del numero dei parlamentari, Palazzo Madama ha provveduto all’adeguamento dei regolamenti nel luglio scorso. A Montecitorio, invece, non si è riusciti a varare la riforma, col risultato di avere tuttora in vigore il regolamento relativo a 630 deputati. Allo stato attuale, quindi, il Senato si ritrova con dieci commissioni permanenti e la Camera con quattordici.

Intanto è stata convocato per martedì 13 dicembre, alle ore 16, il Parlamento in seduta comune per l’elezione di dieci componenti del Consiglio superiore della magistratura.