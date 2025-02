Parla tu che frequenti donne sposate

Achille Lauro è finito nel mirino di Fabrizio Corona, che sostiene che il cantautore abbia avuto una relazione con Chiara Ferragni. Lauro ha respinto queste affermazioni, criticando Corona e sottolineando l’importanza di parlare di violenza sulle donne. Durante una conferenza stampa prima del Festival di Sanremo, Lauro ha affermato: “In questo momento così bello lascio il gossip a chi ha solo questo per esistere”, riferendosi alle chiacchiere su di lui e Chiara Ferragni.

In risposta, Corona ha utilizzato i social media per riaffermare la sua posizione, sostenendo che Lauro usa il tema della violenza sulle donne per “pulirsi la coscienza” dopo aver avuto relazioni con donne sposate. Ha anche evidenziato che il gossip è parte della quotidianità politica italiana. I toni dello scambio tra i due artisti si fanno accesi, con Lauro che critica apertamente l’approccio di Corona, mentre quest’ultimo continua a lanciare accuse sul suo comportamento.

Corona ha precedentemente parlato di altri gossip riguardanti Fedez, suggerendo che anche Ferragni stesse tradendo il marito, un tema che ha alimentato ulteriormente la polemica. La situazione si presenta quindi come un conflitto tra creatori di contenuti, con Lauro che si distanzia dal gossip e Corona che continua ad alimentare voci e rumors. La tensione tra i due continua a crescere, catturando l’attenzione del pubblico all’approssimarsi del Festival di Sanremo.