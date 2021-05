“Sono stato uno scemo. Mi sono comportato con l’ingenuità di chi non fa il ristoratore per mestiere. Lascio la direzione, al ristorante ci vado a mangiare e basta”. Al telefono con Repubblica Roberto “Bob” Angelini, il musicista nel cast del programma tv Propaganda Live e comproprietario di un ristorante di sushi a San Lorenzo, fa chiarezza una volta per tutte sulla vicenda della rider 28enne ingaggiata senza contratto, prima di chiudersi per qualche giorno in silenzio “perché – assicura – ho bisogno di staccare” dopo tanto clamore.

Angelini, lei ha usato delle parole pesanti nei confronti della lavoratrice, che non aveva colpe. Era stata fermata a marzo dalla Guardia di finanza mentre faceva una consegna e poi era stata convocata per un chiarimento rispetto all’autocertificazione, perché non aveva una posizione Inps aperta. Se ne pente?

“Assolutamente si, ci tengo a ribadirlo. Mi dispiace moltissimo. Prima di tutto per la ragazza, perché rileggere certe parole fa male, ho deciso di non cancellare quel post proprio per tenerlo a monito. Domenica le ho mandato un messaggio di scuse, forse mi risponderà”.

L’ha accusata di averla denunciata quando in realtà è stata costretta a dire la verità di fronte alla Guardia di finanza, lo sapeva?

“No, non sapevo che fosse stata convocata. Per questo quando quattro giorni fa ho ricevuto il verbale da 14.200 euro (diventerebbero 7.200 se il ristorante dovesse assumere la lavoratrice, Ndr) ho reagito così, “di pancia”, sbagliando clamorosamente. Mi sono comportato con l’ingenuità di chi non fa il ristoratore per mestiere. Mi dispiace prima di tutto per lei e anche per aver rovinato qualche giornata ai miei amici di Propaganda”.

La rider è davvero una sua amica?

“Si, lavorava per noi da qualche mese. Quando ho scritto quel post l’ho fatto senza tenere conto di quello che sarebbe potuto accadere, mi dispiace – ripete – mi scuso con tutti”.

Questa storia ha avuto una grande risonanza, ha diviso l’opinione pubblica.

“Non avevo previsto tutto questo. Come ho scritto anche in un post successivo sul mio profilo Instagram, dico a chi mi segue: non insultate più la ragazza, mi fa sentire in colpa. C’è chi si voleva attivare con una raccolta fondi, altri che mi hanno scritto che verranno in massa al ristorante per sostenermi. Ringrazio tutti ma non fate nulla. Ho sbagliato, adesso risolverò questa storia nelle sedi opportune: pagherò la multa e metterò in regola la ragazza”.

C’è qualcos’altro che vorrebbe aggiungere?

“No. Adesso, dopo tanto clamore, ho bisogno di starmene un po’ buono, Ho bisogno di staccare. Dopodiché devo pensare solo a suonare. Lascio la direzione, al ristorante ci vado a mangiare e basta”