Ex componente dell’allora Sismi e oggi tra i più apprezzati interpreti di Lucio Battisti, il musicista Roberto Pambianchi, ha un’idea precisa del rapporto fra il grande artista scomparso e la politica. E ne parla con l’Adnkronos: “Ho conosciuto la sorella e il papà di Lucio Battisti e non ho potuto fare a meno di chiedergli se il figlio fosse di destra. No, Lucio non era di destra, non era proprio interessato alla politica, ma aveva avuto un problema. Suo padre – racconta Pambianchi – faceva parte delle ‘camice nere’ e negli anni subito successivi alla guerra fu picchiato dai partigiani proprio davanti a Lucio che avrà avuto all’incirca cinque anni. E ne fu scosso. Fu questo che lo portò ad avere una certa antipatia verso il colore rosso che gli ricordava bandiere e magliette rosse che correvano appresso al padre. Alfiero, il papà di Lucio, mi disse proprio che, al di là di questo fatto emozionale, a Lucio la politica in se stessa non interessava”.

