“Ho chiuso, lascio il mondo dello sport dopo 40 anni di calcio e 47 di vita. Non vivo nemmeno con ansia quello che deciderà la giustizia sportiva. Che mi sospendano per un anno, per due o a vita non importa più, ho dato le mie dimissioni subito dopo il fatto ed esco dal mondo del calcio”. Sono passate 24 ore da quando Giovanni Alosi, dirigente d’azienda nella vita e allenatore del Carpignano nel tempo libero, ha dato un pugno in pieno volto all’arbitro torinese Andrea Felis, che lo aveva espulso per le ripetute proteste durante la partita fuori casa contro l’Oleggio Castello, girone A di Prima categoria Piemonte. L’incontro è stato sospeso e il Carpignano è stato dichiarato sconfitto a tavolino. Una scena ripresa da un telefonino che ha subito fatto il giro del web. “Senza quel video non ci sarebbe stata la gogna mediatica che ha colpito me e la mia famiglia”, racconta Alosi.

Giovanni Alosi

L’hanno minacciata?

“Ho ricevuto attacchi pesantissimi e ho dovuto chiudere i miei profili social per le minacce che mi sono state fatte: mi hanno augurato le cose più brutte. Ed è questo che mi dispiace: a volte ci sono gesti peggiori che hanno minore risalto. Ho compiuto un gesto inqualificabile e ingiustificabile, di cui mi sono subito scusato e continuo a scusarmi. Mi vergogno di quello che ho fatto e se fosse possibile tornerei indietro nel tempo. Non so come rimediare”.

Ha parlato con l’arbitro dopo l’accaduto?

“Sì, siamo stati dieci minuti nello spogliatoio a fine partita. Mi sono scusato e continuo a farlo. Lui ha detto che non ha intenzione di denunciarmi e io ho insistito perché facesse quello che riteneva opportuno. In ogni caso gli ho dato tutta la mia disponibilità a risarcirlo per il danno subito e lui mi è sembrato orientato piuttosto a fare una donazione in beneficenza. Anche lui era dispiaciuto per quello che è successo”.

Calcio, prima categoria Piemonte: allenatore rifila un pugno all’arbitro in campo



Ma come è nato un gesto del genere?

“Eravamo nel secondo tempo, perdevamo due a zero. Mi sono lamentato ripetutamente perché gli avversari buttavano via la palla mentre noi cercavamo di recuperare. Non dico per dare una giustificazione, ma solo per descrivere quello che stava accadendo: avevo percepito alcune decisioni dell’arbitro come ostili a noi e si fa fatica ad accettarlo, a volte. Il clima si è scaldato, lui mi ha espulso e quando mi sono avvicinato a chiedergli spiegazioni ha detto una frase che io ho percepito come provocatoria. Non voglio trovare una scusante, sia chiaro. Dico solo che è stato a quel punto che ho avuto un blackout e ho reagito in quel modo”.

Le era mai successa una cosa del genere in campo?

“Mai. E neanche fuori. Non posso dire di essere un orsacchiotto che se si sente attaccato non reagisce, non è che non replico e non mi faccio sentire. Ma non mi sarei aspettato nemmeno io di reagire in quel modo. Mi reputo una persona equilibrata e mi dispiace di aver deluso tante persone”.

Cosa le hanno detto in società?

“Ho dato subito le dimissioni e ho preso la decisione di lasciare il calcio qualunque sarà la punizione che deciderà la federazione. Quello che mi spiace è che io avevo un ruolo anche nella società, una società storica che negli anni scorsi non navigava in buone acque: io e altre persone avevamo lavorato sodo per riportarla in auge. Adesso mi spiace per quello che è accaduto e spero che il mio gesto non pregiudichi l’intera società”.