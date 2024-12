Parla la ragazza famosa che aveva una storia segreta con Michele

La fine del trono di Michele Longobardi è stata scatenata non solo dai profili fake da lui creati per conversare con le corteggiatrici, ma soprattutto da un flirt con Alessandra Fumagalli, una ragazza esterna al programma. Alessandra, in un’intervista a Fan Page, ha rivelato di aver avuto una relazione virtuale con Michele e che il suo desiderio era di tornare a “Uomini e Donne” per corteggiarlo. Ha spiegato di aver deciso di rivelare il loro segreto alla redazione del programma.

Alessandra ha raccontato di come si siano conosciuti tramite una videochiamata con un’amica in comune. Michele le aveva chiesto di scendere a corteggiarlo, ma essendo stata precedentemente la scelta di Luca Daffrè, non è stato possibile. Hanno quindi continuato a comunicare tramite Whatsapp. Alessandra ha affermato di aver chiesto di partecipare al programma e di aver inviato una richiesta, ma non ha ricevuto risposta, suggerendo che Michele avesse già sufficienti corteggiatrici.

Sottolineando la sua libertà e indipendenza, Alessandra ha dichiarato di non aver infranto alcuna regola. Ha riconosciuto che Michele, essendo parte di un programma con regole precise, aveva responsabilità che lei, come esterna, non aveva. Ha comunicato che non riteneva di aver sbagliato nel conoscere qualcuno e scambiare messaggi.

Dopo una registrazione in cui è emerso che Michele aveva creato profili fake, Alessandra ha deciso di contattare la produzione per rivelare la verità, offrendosi di fornire le loro conversazioni. Tuttavia, alla fine non ha inviato nulla. Ha riconosciuto che alcune persone potrebbero sentirsi deluse o tradite, ma ha chiarito che il suo intento non era mancare di rispetto a nessuno. Ella ha evidenziato che la responsabilità per quanto accaduto ricade su Michele, che era dentro al programma.

Concludendo, Alessandra ha espresso il desiderio di chiudere questa parentesi e tornare a concentrarsi su ciò che conta veramente per lei, lasciando dietro di sé il clamore generato dalla situazione con Michele Longobardi.