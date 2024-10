Parla il testimone della rissa con Iovino.

Il 22 aprile, la discoteca milanese ‘The Club’ è stata teatro di una rissa tra il rapper Fedez e il personal trainer Cristiano Iovino. Secondo una testimonianza di un addetto alla sicurezza, Fedez, il cui vero nome è Federico Lucia, ha esclamato: “Lasciatemi stare, lasciatemi stare che l’ammazzo che io sono di Rozzano”. Questo episodio fa parte di un’indagine più ampia, denominata ‘Doppia curva’, che ha portato all’arresto di diversi membri delle curve di Milan e Inter.

Fedez, accompagnato da alcuni amici, tra cui il rapper Taxi B, è arrivato al locale intorno alla mezzanotte. Dopo circa due ore e mezza, Iovino è stato visto lasciare la discoteca “con il volto sporco di sangue”, mentre il cantante si trovava ancora all’interno. Un altro buttafuori ha raccontato che Fedez appariva molto agitato e che sosteneva che Iovino aveva alzato le mani su uno dei suoi amici. A causa del suo stato, i presenti sono stati costretti a portarlo fuori con la forza. L’amico di Fedez, descritto come un uomo muscoloso e calvo (Christian Rosiello), era particolarmente preoccupato per il rapper, temendo che potesse essere picchiato in sua assenza; gli altri amici sembravano più calmi.

Una volta fuori dal locale, Fedez ha continuato a urlare, manifestando la sua frustrazione brontolando contro i presenti. Tuttavia, la sua attitudine è cambiata quando ha notato che alcuni ragazzi stavano riprendendo la scena con i loro telefoni, momento in cui ha iniziato a ridere. Fedez è stato denunciato per rissa e, poco dopo l’episodio, è stato avvistato davanti all’abitazione di Iovino. Ulteriori prove nel corso dell’inchiesta mostrano il volto di Fedez in fotografie scattate mentre, in compagnia del suo guardaspalle Islam Hagag, si dirigeva con una Ferrari a casa di Luca Lucci, un noto ultrà della curva Sud, coinvolto anche lui nella stessa inchiesta della Dda di Milano.

L’episodio ha sollevato notevole attenzione e ha messo in luce l’interconnessione tra la cultura dei social media, le celebrità e le dinamiche tra tifosi nel mondo del calcio italiano.