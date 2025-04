Parla di attentati in Europa? Spero si sbagli

“Mi auguro che la previsione di Musk sull’Europa sia sbagliata”, ha dichiarato il ministro della Difesa Guido Crosetto in risposta alle affermazioni di Elon Musk durante il congresso della Lega. Crosetto ha espresso che non ha compreso pienamente le dichiarazioni di Musk riguardo a possibili attentati in Europa, parlando nel programma ‘In altre parole’ su La7. Ha sottolineato che gli attacchi sono generalmente associati all’estremismo islamico e che rappresentano una sua grande preoccupazione. Crosetto ha evidenziato che i principali attori coinvolti nei conflitti in quella regione sono gli Stati Uniti e Israele.

In merito a Musk, Crosetto ha riconosciuto il suo valore come imprenditore e la sua visione innovativa, affermando che è “unico” in questo campo. Tuttavia, ha osservato che nel contesto politico, la sua influenza non è stata altrettanto positiva, citando il calo delle vendite della Tesla in Europa come esempio. Ha anche menzionato che Musk ha dimostrato una notevole visione nel settore spaziale, avendo creato un monopolio nell’industria e sviluppato satelliti a bassa quota per il funzionamento delle sue auto, sottolineando che attualmente non esiste concorrenza nel breve termine.

In sintesi, Crosetto ha espresso preoccupazione per le affermazioni di Musk e per la sicurezza in Europa, mentre ha riconosciuto il contributo innovativo di Musk nel settore tecnologico e spaziale, pur criticando le sue posizioni politiche e il suo impatto sulle vendite in Europa.