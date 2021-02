Dallo scorso gennaio il mondo dell’economia è meno maschile. Nei numeri delle associazioni che rappresentano chi studia macro e microeconomia o economia aziendale e finanza la componente maschile è ancora in maggioranza, ma una scelta prettamente linguistica fa capire che qualcosa si muove. Lo scorso dicembre, infatti, gli iscritti alla Società italiana degli economisti si sono espressi al 97% in favore del cambio di nome dell’associazione, che ora si chiama Società italiana dell’economia.

Spiega Alessandra Faggian, professoressa ordinaria di Economia applicata, direttrice dell’Area di scienze sociali e prorettrice con delega alla ricerca del Gssi – Gran Sasso Science Institute, dal 2019 vicepresidente della Sie: “Per 70 anni, dal 1950 al 2020, la denominazione si è riferita esclusivamente al genere maschile, ma adesso quel ‘degli economisti’ era ovviamente diventato anacronistico. In Italia ci sono tantissime economiste brave e per rendere loro merito è bastato fare una variazione dello Statuto, proposta dal Consiglio di presidenza e votata online dai soci l’11 dicembre scorso”. Il risultato della votazione è confortante, visto che dei 1016 aderenti alla Sie 676 sono uomini e 340 donne. Si intravvede però nel numero dei nuovi soci l’aumento delle donne, arrivate al 45%, così come si intuisce dal 48% di dottoresse di ricerca e assegniste aderenti alla Sie che anche nel mondo accademico la parità di genere si sta affermando.

“Il cambio del nome non è frutto di un processo improvviso – osserva Faggian – , ma di un lavoro graduale e continuo nel tempo. Grandi passi avanti sono stati fatti soprattutto dal 2010 in poi, con la costituzione di una commissione di genere. Dal 1950 al 1998 i membri del consiglio di presidenza sono stati esclusivamente di sesso maschile. La prima rappresentante femminile in un consiglio di presidenza, con Lilia Costabile, risale al 1998. In 70 anni di storia ci sono state solamente una presidente e tre vicepresidenti donne. Anche ora, le donne rimangono una minoranza nel Consiglio di presidenza, a testimonianza che non è sempre facile sfondare il tanto citato ‘soffitto di cristallo'”.

Conferma che le donne diventano più numerose in un ambito nel quale sono state a lungo pochissime, ma che non basterà una scelta lessicale, anche Rossella Locatelli, docente di Economia degli intermediari finanziari all’Università dell’Insubria, ex presidente dell’Associazione italiana dei docenti di economia degli intermediari finanziari e nel consiglio direttivo dell’Accademia italiana di economia aziendale, organizzazione che raccoglie molte delle associazioni delle scienze economiche. “Il nostro settore è sempre stato molto maschile – conferma Locatelli, che è anche nel consiglio di amministrazione di Gruppo Intesa Sanpaolo – perché il tema delle banche e della finanza ha a lungo avuto maggiore fascino per gli uomini. Mi basta pensare al mio percorso di studi e ai miei maestri, tra i quali c’era una sola donna, e constatare che la prima donna amministratrice delegata di una banca in Italia è Elena Goitini, nominata il mese scorso”.

Quello delle economiste nella finanza e nel settore bancario è spesso un percorso solitario: “Nel consiglio direttivo di Aidea sono stata a lungo la sola donna, poi ne è arrivata un’altra – sottolinea Locatelli – ma mi conforta vedere l’aumento costante delle economiste d’azienda docenti ordinarie nelle università, dove ormai siamo una quota di tutto rispetto”. Locatelli ribadisce per la finanza poi quanto viene spesso osservato a proposito delle Stem: “Bisogna sostenere le donne che scelgono di occuparsi di queste materie, perché sono ancora troppe quelle che si sentono respinte da ruoli di responsabilità, che hanno anche contenuti politici. Molte si autoescludono perché interpretano in modo diverso l’esercizio del potere e invece il loro contributo è indispensabile”.