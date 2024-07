Parità di genere, Luiss Guido Carli, Luiss Business School e LEME ottengono certificazione Corporate

– L’Università Luiss Guido Carli, insieme a Luiss Business School e Luiss Executive Management Education, ha conseguito la certificazione Corporate sulla parità di genere, rilasciata dall’ente globale Det Norske Veritas DNV secondo lo standard PdR 125:2022. Luiss è il primo Ateneo non statale a ottenere da un organismo internazionale, esterno e indipendente questo riconoscimento, che mira a promuovere i valori di diversità e inclusione.

Un risultato – spiega la Luiss in una nota – che fa parte di un percorso iniziato con l’approvazione, nel 2022, del primo Gender Equality Plan e del primo Bilancio di Genere, strumenti fondamentali per raggiungere l’equilibrio di genere valorizzando il talento all’interno e all’esterno dell’Università. Tra le altre iniziative a supporto della parità, Luiss ha implementato una serie di misure a favore della genitorialità e della flessibilità lavorativa per Faculty e Staff, ha incoraggiato il reclutamento, le progressioni di carriera e le attività di ricerca delle Professoresse e delle Ricercatrici, ha promosso numerosi incontri di sensibilizzazione, come il ciclo di eventi “D&I Intersections”, e ha arricchito la propria offerta formativa con corsi di studio dedicati a tali tematiche.

“Il forte e costante impegno in questa direzione – prosegue la nota – ha contribuito progressivamente a trasformare il corpo accademico, che nel 2023 ha visto le Professoresse Associate salire a quasi il 42% e le Ricercatrici a circa il 64% del totale. Nello Staff di Luiss, Luiss Business School e LEME, le dipendenti rappresentano circa il 70%. La componente studentesca femminile costituisce il 48,5% e le studentesse internazionali sono più numerose 57,6% rispetto ai loro colleghi maschi”.