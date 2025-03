Parità di Genere: Coop e l’Importanza dell’Educazione Sentimentale

La novità principale di quest’anno, presentata da Maura Latini, presidente di Coop Italia, è l’impegno verso l’educazione sentimentale nelle scuole. Questo tema è essenziale per aiutare i giovani a comprendere non solo l’abc della grammatica, ma anche l’abc dei sentimenti. L’obiettivo è fornire loro strumenti che facilitino l’inserimento in un contesto relazionale più collettivo anziché individuale. Questa iniziativa è parte della campagna “Dire, fare, amare”, che promuove l’educazione alle relazioni all’interno del progetto “Close the gap”, giunto alla sua quinta edizione e rivolto alla parità di genere e all’inclusione. La campagna mira a integrare l’educazione sentimentale nel curriculum scolastico, riconoscendo l’importanza di formare gli studenti non solo dal punto di vista accademico, ma anche emotivo e sociale. La proposta di Coop rappresenta un passo significativo verso la costruzione di una società più consapevole e capace di gestire le emozioni, creando un ambiente favorevole per le generazioni future.