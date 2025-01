Parisi e la Bisessualità: Una Narrazione Intima

Luca Tommassini, nato nel 1970 a Roma, è un coreografo e direttore artistico di fama internazionale, noto per la sua carriera straordinaria iniziata alla giovane età di nove anni. Ha collaborato con artisti di livello mondiale come Michael Jackson, Madonna, e Laura Pausini, cementando la sua reputazione nel panorama della danza e dello spettacolo. La sua unica relazione pubblica è stata con la ballerina Heather Parisi, con cui ha condiviso un anno di intensa passione, ma Tommassini ha sempre mantenuto la sua vita privata riservata.

Il coreografo ha inoltre parlato della sua bisessualità, definendosi una persona con sessualità fluida. Cresciuto in un contesto difficile a Roma, ha affrontato non solo l’accettazione di sé stesso, ma anche difficoltà nel comunicare con gli altri le proprie inclinazioni. Una delle esperienze più traumatiche della sua vita è stata quella di ricevere un messaggio omofobo a casa, che lo ha profondamente scosso. Ha raccontato come la musica, in particolare quella di Michael Jackson, lo abbia aiutato a superare momenti di crisi e dolore legati alla sua identità.

Il messaggio omofobo, trovato attaccato al citofono, lo ha spinto a condividere la sua esperienza sui social, ricevendo una risposta positiva e un’onda di supporto dalla comunità. Tommassini ha sottolineato l’importanza di non tollerare atti di omofobia e di sostenere i diritti di tutti, esprimendo il suo obiettivo di sensibilizzare su questi temi attraverso la propria storia.