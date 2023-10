Paris Hilton, violenze e abusi: la biografia diventa una serie tv

La casa di produzione cinematografica A24 ha annunciato nella giornata di ieri di aver opzionato la biografia di Paris Hilton uscita nel 2023 per trasformarla in una serie televisiva. Lo riportano diversi media stranieri, tra cui il sito specializzato Coming Soon. La stessa Hilton, secondo quanto riportato, sarà coinvolta in qualche modo nel progetto come produttrice. La serie televisiva sarà basata sulle memorie dell’ereditiera, intitolate ‘Paris: The Memoir’, con dettagli su trama e casting attualmente ancora segreti. La stessa Hilton è la produttrice esecutiva del progetto, così come Bruce Gersh, Elle Fanning, Dakota Fanning, Brittany Kahan Ward e David Bernad.

Il libro ‘Paris: The Memoir’, uscito il 14 marzo 2023 nel Regno Unito per HQ, casa editrice del gruppo HarperCollins,vede la Hilton raccontare la sua fama e la sua ascesa come superstar agli albori di Internet, prima dell’era degli influencer. “Ho scritto questo libro nel tentativo di comprendere il mio posto in un momento spartiacque: il rinascimento della tecnologia, l’era degli influencer”, ha detto Hilton in una citazione dal libro. “Ho scritto questo libro anche perché il mondo potesse sapere chi sono oggi. Mi sono concentrata sugli aspetti chiave della mia vita che hanno portato a ciò di cui sono più orgogliosa: come il mio potere mi è stato portato via e come me lo sono ripreso, come ho costruito un business fiorente, un matrimonio e una famiglia”.

La biografia della celebre ereditiera di Conrad Hilton, fondatore della catena di hotel di lusso Hilton, al momento della sua uscita ha fatto molto scalpore. Nel libro infatti, Paris racconta di episodi di violenza, di abuso e di sofferenza molto forti subiti da bambina e da adolescente. Dagli anni in collegio di cui ricorda “ammanettamenti, sevizie psicologiche e lavaggi del cervello” Alla diffusione da parte di un ex fidanzato di un video hard “dal quale ci ho messo anni a riprendermi”. “Ci sono così tante giovani donne che hanno bisogno di sentire questa storia -scrive la Hilton nel libro- Non voglio che imparino dai miei errori, voglio che smettano di odiarsi per i loro stessi errori”. Una Paris Hilton con più chiaroscuri di quanto possa sembrare a prima vista. “Se ho giocato con la maschera della bionda svampita, era solo per dimenticare gli orrori del passato”, scrive.