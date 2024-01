Paris Hilton torna con un nuovo album prodotto da Sia

A distanza di 18 anni dal suo primo e unico album Paris Hilton sta per fare il suo grande comeback. L’ereditiera più famosa al mondo in una recente intervista ha rivelato che il disco (che dovrebbe uscire quest’anno) sarà prodotto interamente dalla sua amica e collega Sia.

“Cosa dovete aspettarvi da me a livello musicale in futuro? Amo molto sia ed è una delle mie amiche più care. Lei è l’autrice più geniale del nostro tempo. Quindi sono così onorate di lavorare insieme a lei. Sia è la produttrice esecutiva del mio nuovo album. E anche solo essere in studiuo di registrazione con lei è un sogno che diventa realtà”.

Dopo il ritiro di Britney finalmente una bella notizia dal mondo del pop made in USA. E chissà che un pezzo non sia firmato dal bff di Paris Hilton…

Up next in 2024: new music with my girl Sia 🎶🎤👑 pic.twitter.com/UepzZhPV3L

“Ho vissuto esperienze davvero traumatiche. È stato difficile anche solo pensarci, figuriamoci scriverne. La realizzazione dell’audiolibro, in particolare, è stata un’esperienza estremamente ardua sotto il profilo emotivo. Da ragazzina un insegnante si è approfittato di me. Si tratta di una cosa che non avevo mai raccontato a nessuno e di cui ho evitato di parlare finché non ho iniziato a scrivere libro». Che un adulto approfitti in questo modo della propria autorità è sbagliato sotto così tanti punti di vista… Per molto tempo, mi sono portata dentro questa vergogna, che in realtà non era mia, ma ero troppo giovane per capirlo. È la vergogna della persona che mi ha ferito. Ci sono così tante cose, nella vita, che viviamo con un senso di colpa, quando non ne portiamo alcuna responsabilità.

Poi un’altra cosa che mi ha segnato è stata quando è uscito il mio video privato. I media si siano dimostrati incredibilmente crudeli e mi abbiano diffamato sebbene non avessi fatto nulla di male. Mi sono fidata di una persona con cui avevo una relazione, e la mia fiducia è stata completamente tradita. Nessuno conosceva la vera storia perché non ne avevo mai parlato prima. La mia famiglia mi diceva sempre: “Non gettare olio sul fuoco”. Così ho sempre cercato di trattenermi, di non parlare di certe cose. Ma nel libro ho finalmente potuto raccontare quello che è successo davvero”.