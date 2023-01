Paris Hilton sulle teorie del complotto su Britney: “Sono stata da lei”

Ultimamente Britney Spears si è fatta vedere pochissimo in giro, nemmeno i paparazzi sono riusciti a beccarla durante la sua recente vacanza in Messico. Dopo i video del matrimonio (a cui hanno presenziato anche Paris Hilton, Selena Gomez, Donatella Versace e Madonna) girati dagli invitati, sono stati pochissimi i filmati in cui abbiamo visto la principessa del pop, a parte – ovviamente – quelli caricati sul suo profilo ufficiale. Anche per questo motivo sono nate decine di teorie del complotto intorno a Britney.

Molti fan pensano che la popstar sia ‘prigioniera’ del marito, altri credono che sia morta e che quella con Sam sia solo una sorta di sosia. Sam Asghari e Perez Hilton hanno smentito tutte queste teorie, ma nonostante tutto i fan continuano a dubitare. Adesso però è intervenuta anche Paris Hilton.

Paris Hilton contro le teorie del complotto.

In questi giorni Paris è stata a casa di Britney ed ha scattato una foto con lei. Qualcuno però l’ha accusata di aver fatto un fotomontaggio e di essere d’accordo con il team di Britney. La milionaria però è sbottata ed ha dichiarato che le teorie sulla Spears sono false e ridicole.

“Visto che molti di voi parlano e fanno domande. Queste foto sono state scattate con un iPhone e quindi risultano un po’ opache. In realtà usiamo un’app che si chiama Remini per renderle opache o comunque con questo effetto particolare. In ogni caso non voglio nemmeno stare dietro a queste cavolate e non intendo rispondere ad altro. Però voglio dirvi soltanto che queste teorie del complotto sono assolutamente ridicole”. Certo che le foto scattate sono vere e che sono stata da lei. Le immagini sono reale e non sono fotomontaggi. Ripeto che quello che leggete è una colossale balla”.

Britney Spears and Paris Hilton recreate the very first selfie they took in 2004 ✨ pic.twitter.com/gwaS3v88Wk — Britney Stan ✨ (@BritneyTheStan) January 7, 2023