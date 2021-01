Lontanissime le serate alcoliche con Britney Spears e anche i djset a Ibiza, adesso Paris Hilton sta pensando a mettere su famiglia. La bella ereditiera ha rivelato di essere pronta a diventare mamma ed ha confessato di aver scelto di optare per la fecondazione in vitro. La cantante di Stars Are Blind e il compagno Carter Reum vogliono realizzare il sogno di avere due gemelli, un maschio ed una femmina.

“Non penso che ci sia qualcosa di negativo in questo. Mi rende felice e non tolgo la libertà a nessun altro. Penso che sia qualcosa che la maggior parte delle donne dovrebbe fare, per scegliere se avere figli maschi o femmine. L’unico modo per esserne sicure al 100% è farlo in questo modo. Non ci sono altre vie, mi sono informata.

Questa è la prima volta che sto con un uomo d’affari e penso che sia molto cool. Carter è molto brillante e imparo tanto da lui. Ci sosteniamo a vicenda e non l’ho mai fatto prima. È una sensazione davvero incredibile, stiamo molto bene insieme. Parliamo tutto il tempo di pianificare il matrimonio, i nomi dei nostri bambini e tutto il resto. Sono davvero entusiasta per quello che sarà il prossimo passo della mia vita. Finalmente avrò una vita reale. Credo davvero che avere una famiglia e dei figli sia il significato della vita. Non ho ancora avuto modo di sperimentarlo perché non avevo trovato qualcuno che meritasse davvero quell’amore da me, ora finalmente l’ho trovato. Non vedo l’ora che arrivi il prossimo step. Sono pronta per questo, il futuro mi attende davvero”.